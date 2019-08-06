На Кубани в ДТП с большегрузом погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-06T07:11:24+03:00

Еще четверо пострадавших были доставлены с различными травмами в больницу [фото]

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В Темрюкском районе 5 августа около 19:00 на 7 километре трассы Тамань – Веселовка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: пресс-службе ГУ МВД по краю

- На место выехали сотрудники полиции и представители из других экстренных служб края. Они установили, что 31-летний водитель большегруза совершая маневр, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ 2108, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии погибли 25-летний водитель и 45-летний пассажир отечественной легковушки, еще 4 человека из ВАЗ 2108 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Фото: пресс-службе ГУ МВД по краю

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, ночью 5 августа 2019 году в Геленджике неизвестный взорвал автомобиль. Мужчина бросил взрывное устройство под припаркованный «Фольксваген Туарег». В результате, автомобиль получил значительные механические повреждения, в результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU