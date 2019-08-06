В Геленджике открыли бюро «Золотого кольца Боспорского царства»

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-06T07:37:54+03:00

Здесь можно приобрести билеты на экскурсии

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Бюро «Золотого кольца Боспорского царства» появилось в Геленджике. Здесь можно приобрести билеты на экскурсии, включенные в межрегиональный проект, созданный по инициативе администрации края и регионального отделения РГО.

- Туристы могут купить билеты на посещение объектов Геленджика – «Старый парк», шоу-парк «Римская империя» и Греческий культурный центр. Организаторы в перспективе планируют привлекать туристов на все объекты турпоказа, включенные в «Золотое кольцо Боспорского царства». Туда вошли восемь площадок в Анапе, Геленджике, Новороссийске, станице Тамань и поселке Сенной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Экскурсии, вошедшие в «Золотое кольцо Боспорского царства», пользуются популярностью у туристов. С начала этого года их посетили около 200 тысяч человек.

Напомним, 5 августа 2019 года в Краснодаре прошел общий торжественный сбор артистов Кубанского казачьего хора. Его главными темами стали - наступающий Год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также подготовка к празднованию 45-летия управления коллективом Виктором Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU