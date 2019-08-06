Выставка «Наедине с природой» откроется в Краснодаре

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-06T08:11:22+03:00

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Персональная выставка Александр Гребенюка откроется в Краснодаре. В экспозицию «Наедине с природой» вошло свыше 40 авторских произведений.

- Александр Михайлович родился в 1938 году в городе Абинске Краснодарского края. Окончил Краснодарское художественное училище. Занимался педагогической деятельностью, жил и работал в Кемерово и Элисте. С 1965 по 1993 год продолжил творческую деятельность в Петропавловске-Камчатском, а в 2006 году вернулся на Кубань, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

- Его картины, посвящены северной природе, в них раскрывается ее красота, подчеркивается уникальность пейзажей, термальных и минеральных источников, вулканов, удивительных этнических деревень, - поделились организаторы выставки.

Когда художник вернулся на Кубань, он создал произведения «Весна на Кубани», «Лето. На берегу реки Абин». Эти небольшие картины-пейзажи передают различные состояния природы.

Выставка откроется 7 августа и будет работать до 18 августа по адресу: улица Красная, 15, 2 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU