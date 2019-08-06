2019-08-06T08:34:15+03:00
Здоровье

На Кубани врачи спасли малыша с множественными пороками системы пищеварения

Ему сделали четыре операции
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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У новорожденного ребенка из Краснодара нашли атрезию (непроходимость) на четырех участках желудочно-кишечного тракта. Также в пищеводе у него образовался свищ в трахею.

- Мальчика сразу же сутки перевели в детскую краевую клиническую больницу минздрава края. За месяц ему поэтапно сделали три операции. Потом 23 дня была интенсивная терапия в реанимации. Заключительное хирургическое вмешательство по полному восстановлению желудочно-кишечного тракта прошла успешно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Мальчика уже выписали из больницы. В августе у него будет первый день рождения. И благодаря профессионализму врачей, годик он отметит дома, в кругу семьи.

Напомним, на Кубани применяют новые технологии обезболивания больных раком. Для этого пациентам имплантируют устройство для самостоятельного ввода лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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