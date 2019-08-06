В Новороссийске мужчина грабил дома жителей садового товарищества
В полицию Новороссийска обратились несколько жителей садового товарищества. Они заявили, что с территорий их домов пропали секции заборов, двери, станки и арматура.
- Правоохранители осмотрели места происшествий, опросили потерпевших и возможных свидетелей, а также изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на въезд в СНТ. Вскоре установили личность злоумышленника. Его задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Выяснилось, что 19-летний парень все похищенное сдал в пункт приема металла, а деньги потратил на собственные нужды. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей.
В отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в краже. Парню грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU