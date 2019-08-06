В Новороссийске мужчина грабил дома жителей садового товарищества

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-06T09:07:22+03:00

Он выносил с их территории секции заборов, двери, станки и арматуру

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В полицию Новороссийска обратились несколько жителей садового товарищества. Они заявили, что с территорий их домов пропали секции заборов, двери, станки и арматура.

- Правоохранители осмотрели места происшествий, опросили потерпевших и возможных свидетелей, а также изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на въезд в СНТ. Вскоре установили личность злоумышленника. Его задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что 19-летний парень все похищенное сдал в пункт приема металла, а деньги потратил на собственные нужды. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей.

В отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в краже. Парню грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU