В районе Горячего Ключа судебные приставы арестовали 34 машины

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-06T09:21:48+03:00

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Судебные приставы Краснодарского края работали на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа во второй половине дня. Здесь они провели рейд «Дорожный пристав».

- Для проверки сотрудники ведомства остановили 51 автомобиль, из них 34 подвергли процедуре ареста. Пять автомобилей были изъяты на месте, 19 – оставили на ответственном хранении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В основном задерживали должников по налоговым платежам и штрафам ГИБДД. Также остановили неплательщиков по алиментам. Через переносной платежный терминал на месте было оплачено свыше 376 тысяч рублей.

Подобные рейды будут проводиться в Краснодарском крае на оживленных автомагистралях на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU