2019-08-06T09:42:30+03:00
Общество

В Краснодаре на территории для многодетных семей завершают строительство водозабора

Уже пробурены три артезианские скважины, их глубина - 90, 190 и 290 метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице на территории для многодетных семей завершают строительство водозабора. Уже подходят к концу отделочные работы в здании насосной станции и благоустройство территории.

Здесь построены сети, по которым вода будет поступать к домам, подведено электричество, подключение идет поэтапно по договорам технологического присоединения.

- Общая площадь участка - 16,6 тысяч квадратных метров. Уже пробурены три артезианские скважины, их глубина - 90, 190 и 290 метров, установлены опоры освещения. Завершается отделка помещений, благоустройство территории, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Земельные участки многодетным семьям в Краснодаре предоставляют с сентября 2011 года. Их площадь - от 600 до 1000 квадратных метров. Всего выделено 2470 участков - в хуторе Копанском, Октябрьском и Новом, станице Старокорсунской, поселках Лазурном и Пригородном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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