2019-08-06T10:08:58+03:00
Происшествия

В Новороссийске задержали мужчину, находившегося в розыске

Житель Чебоксар хотел вынести из магазина продукты
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краюФото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю
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В Новороссийске дежурному вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал. Из одного гипермаркета города мужчина попытался вынести неоплаченные продукты питания.

- Злоумышленника задержали. Вскоре установили личность нарушителя. Им оказался 26-летний житель Чебоксар. Его проверили по базе данных. Выяснилось, что мужчина с мая текущего года находится в розыске за совершение аналогичного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства парня передали инициаторам розыска.

Напомним, в Новороссийске мужчина грабил дома жителей садового товарищества. Он выносил с их территории секции заборов, двери, станки и арматуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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