В Новороссийске задержали мужчину, находившегося в розыске
В Новороссийске дежурному вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал. Из одного гипермаркета города мужчина попытался вынести неоплаченные продукты питания.
- Злоумышленника задержали. Вскоре установили личность нарушителя. Им оказался 26-летний житель Чебоксар. Его проверили по базе данных. Выяснилось, что мужчина с мая текущего года находится в розыске за совершение аналогичного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Для дальнейшего разбирательства парня передали инициаторам розыска.
Напомним, в Новороссийске мужчина грабил дома жителей садового товарищества. Он выносил с их территории секции заборов, двери, станки и арматуру.
ИСТОЧНИК KP.RU