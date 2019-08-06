В Новороссийске задержали мужчину, находившегося в розыске

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-06T10:08:58+03:00

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В Новороссийске дежурному вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал. Из одного гипермаркета города мужчина попытался вынести неоплаченные продукты питания.

- Злоумышленника задержали. Вскоре установили личность нарушителя. Им оказался 26-летний житель Чебоксар. Его проверили по базе данных. Выяснилось, что мужчина с мая текущего года находится в розыске за совершение аналогичного преступления, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Для дальнейшего разбирательства парня передали инициаторам розыска.

Напомним, в Новороссийске мужчина грабил дома жителей садового товарищества. Он выносил с их территории секции заборов, двери, станки и арматуру.

ИСТОЧНИК KP.RU