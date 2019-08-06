Чаеводы Кубани взяли награды на международном конкурсе

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-06T10:24:24+03:00

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С марта по июль этого года дегустационный конкурс Great Taste проходил в Лондоне. Рестораторы, шеф-повара, ресторанные критики и ритейлеры, оценивали более 12,7 тысяч продуктов и напитков из 100 стран мира.

В конкурсе принимала участие Мацестинская чайная фабрика, они представили судьям четыре вида чая. Оценки этой группы экспертов являются самой надежной аккредитацией в области натуральных продуктов питания.

- Кубанский чай ручного сбора завоевал высшую награду «3 звезды». Еще три позиции взяли по одной звезде, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, с 10 августа 2019 года начинает действовать запрет на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из КНР. Это связано с поставками из Китая зараженных фруктов. Краснодарский край готов возместить данный объем продукции на внутреннем рынке страны.

ИСТОЧНИК KP.RU