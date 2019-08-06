Чаеводы Кубани взяли награды на международном конкурсе
С марта по июль этого года дегустационный конкурс Great Taste проходил в Лондоне. Рестораторы, шеф-повара, ресторанные критики и ритейлеры, оценивали более 12,7 тысяч продуктов и напитков из 100 стран мира.
В конкурсе принимала участие Мацестинская чайная фабрика, они представили судьям четыре вида чая. Оценки этой группы экспертов являются самой надежной аккредитацией в области натуральных продуктов питания.
- Кубанский чай ручного сбора завоевал высшую награду «3 звезды». Еще три позиции взяли по одной звезде, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, с 10 августа 2019 года начинает действовать запрет на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из КНР. Это связано с поставками из Китая зараженных фруктов. Краснодарский край готов возместить данный объем продукции на внутреннем рынке страны.
ИСТОЧНИК KP.RU