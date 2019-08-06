В Сочи у мужчины изъяли 400 литров вина
В Сочи в Лазаревском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019» полицейские задержали недобросовестного предпринимателя.
48-летниий приезжий из Новокубанского района без необходимых документов продавал алкоголь.
- Мужчина реализовывал вино в розлив с нарушением действующего законодательства. Всего в помещении полицейские обнаружили и изъяли 400 литров спиртного, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАп (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Ему грозит штраф с конфискацией вина.
ИСТОЧНИК KP.RU