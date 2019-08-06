2019-08-06T10:41:48+03:00
Происшествия

В Сочи у мужчины изъяли 400 литров вина

Он незаконно продавал алкоголь
Александра ПОДУШКО
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В Сочи у мужчины изъяли 400 литров винаВ Сочи у мужчины изъяли 400 литров винаФото: Архив "КП"
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В Сочи в Лазаревском районе в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019» полицейские задержали недобросовестного предпринимателя.

48-летниий приезжий из Новокубанского района без необходимых документов продавал алкоголь.

- Мужчина реализовывал вино в розлив с нарушением действующего законодательства. Всего в помещении полицейские обнаружили и изъяли 400 литров спиртного, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАп (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Ему грозит штраф с конфискацией вина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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