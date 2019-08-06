2019-08-06T11:05:52+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе в аварии погиб водитель «Жигулей»

Пассажира легковушки госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГИБДД по краюФото: пресс-служба ГИБДД по краю
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В Туапсинском районе 5 августа в 17:03 на трассе Майкоп-Туапсе» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗ-21083, со стажем вождения 1 год, выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с «УАЗ ПАТРИОТ», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель «Жигулей» скончался на месте ДТП. 56-летнего пассажира автомобиля УАЗ с телесными травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах региона за прошедшие сутки зафиксировано 26 ДТП, в которых 4 человека погибли и 33 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 8 наездов на пешеходов, в результате которых 8 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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