2019-08-06T11:19:38+03:00
Происшествия

Кубанские приставы временно закрыли детский лагерь «Страна детей»

Там нашли ряд грубых нарушений
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФССП по Краснодарскому краюФото: УФССП по Краснодарскому краю
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В Туапсинском районе судебные приставы приостановили деятельность летнего лагеря «Страна детей». Администрация учреждения допустила несколько грубых нарушений, которые выявил Роспотребнадзор. Они могли навредить здоровью отдыхающих в «Стране детей».

Приставы остановили деятельность оздоровительного лагеря на 90 суток.

- Администрация учреждения после решения суда попыталась сменить статус организации на базу отдыха. Все объекты были опечатаны судебными приставами, теперь их контролируют, чтобы потенциально опасное заведение не открылось под другим названием до устранения всех нарушений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, в районе Горячего Ключа судебные приставы арестовали 34 машины. В регионе прошел межведомственный рейд «Дорожный пристав».

ИСТОЧНИК KP.RU

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