На пляже в Сочи 27-летняя женщина родила ребенка

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-06T14:22:24+03:00

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В городе-курорте сейчас самый пик сезона. Тысячи отдыхающих приехали в Сочи, чтобы погреть косточки, поплавать в море и просто насладиться свежим воздухом.

Среди тех, кто отправился в отпуск на побережье, - 27-летняя Екатерина Хорикова (имя и фамилия изменены - Авт.). Девушка, несмотря на то, что находилась на 9 месяце беременности, приехала из Азова Ростовской области в Лазаревское, где живет ее мама.

В один из дней ранним утром женщина пошла на пляж в селе Уч-Дере. В этот самый момент малыш решил появиться на свет.

Все произошло ранним утром на берегу моря в селе Уч-Дере.

- Нам поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи Сочи. Она сообщила, что 27-летняя женщина в 05:00 родила ребенка, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По словам врача, после того, как малыш появился на свет, у женщины не отошел послед (это оболочка плода у беременных - Авт.). Как правило, если остается хотя бы часть этого органа, то у женщины начинаются проблемы со здоровьем и требуется хирургическое вмешательство. Правда, от госпитализации Екатерина отказалась. По всей видимости, добраться до больницы она решила самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU