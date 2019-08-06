Температура воды в Черном море 6 августа 2019 года: В Сочи холодно купаться

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-06T11:38:02+03:00

После дождей водичка стала немного прохладней Фото: Архив "КП"

После дождей водичка стала немного прохладней

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В Краснодарском крае прошла череда штормовых предупреждений. Дожди немного повлияли на температуру воды на Черноморском побережье Кубани, она снизилась на несколько градусов.

«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 6 августа.

- В Сочи купаться прохладнее всего - +22 градуса тепла, в Туапсе на 1 градус теплее. 6 августа водичка в Новороссийске, Анапе и Геленджике прогрелась до 24 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

В Азовском море тоже снизилась температура воды, в Ейске и Приморско-Ахтарске - + 23 градуса, в Темрюке - +24.

На Черноморском побережье на участке Анапа-Геленджик местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ожидается ветер западных направлений 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 25…27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU