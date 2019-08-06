В Новороссийске во время шторма туристы вытащили мужчину из моря

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-06T12:21:01+03:00

Это случилось на пляже в Широкой Балке [видео]

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В Новороссийске отдыхающий решил поплавать в море во время сильного шторма. Это могло закончиться плачевно, если бы ему не помогли туристы.

По словам очевидцем, пьяный мужчина решил искупаться в шторм, игнорируя предупреждения спасателей об опасности нахождения в воде. Волны достигали 4-метровой высоты, был сильный ветер.

Вскоре турист стал тонуть. Это заметили отдыхающие, которые кинулись ему на помощь. Операцию по спасению сняли на камеру очевидцы и выложили ролик в социальную сеть.

- На помощь ринулись около 20 человек. Потерпевший смог доплыть до троса с буйками и схватится за него. Потом его уже вытаскивали на берег за эту веревку отдыхающие, - сообщает «Регион Online».

На берегу мужчину уже ждал дежурный медик. Но от помощи врача он отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724331" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске спасли мужчину из страшного шторма.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU