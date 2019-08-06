В Новороссийске во время шторма туристы вытащили мужчину из моря
В Новороссийске отдыхающий решил поплавать в море во время сильного шторма. Это могло закончиться плачевно, если бы ему не помогли туристы.
По словам очевидцем, пьяный мужчина решил искупаться в шторм, игнорируя предупреждения спасателей об опасности нахождения в воде. Волны достигали 4-метровой высоты, был сильный ветер.
Вскоре турист стал тонуть. Это заметили отдыхающие, которые кинулись ему на помощь. Операцию по спасению сняли на камеру очевидцы и выложили ролик в социальную сеть.
- На помощь ринулись около 20 человек. Потерпевший смог доплыть до троса с буйками и схватится за него. Потом его уже вытаскивали на берег за эту веревку отдыхающие, - сообщает «Регион Online».
На берегу мужчину уже ждал дежурный медик. Но от помощи врача он отказался.
В Новороссийске спасли мужчину из страшного шторма.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU