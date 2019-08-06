Котельные Краснодара готовят к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-06T12:35:14+03:00

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В Краснодаре готовятся к отопительному сезону 2019-2020 годов. Уже проверили системы в 2774 многоэтажках с центральным отоплением

В городе отремонтировали основное и вспомогательное оборудование на шести из десяти котельных. Также заменят порядка 400 метров аварийных участков трубопроводов.

- В столице Кубани к зиме уже сделаны 189 из 236 котельных, почти 500 из 675 километров теплосетей. Котельные готовы на 82 процента, теплосети - на 75 процентов, газовое хозяйство - на 78 процентов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Если понадобится, могут задействовать 48 передвижных и стационарных дизельных электростанций общей мощностью 6187 кВт. Из 4176 многоэтажке Краснодара с центральным отоплением внутридомовые системы проверены и подготовлены в 2774 домах. Это более 66 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU