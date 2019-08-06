«Доброе утро, Краснодар!»: футболисты «Порту» прогулялись по улице Красной

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-06T12:39:02+03:00

После обеда они проведут тренировку на стадионе «Краснодар»

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Футболисты «Порту», прибывшие в Краснодар на огромном самолете Airbus A340 вечером 5 августа, прогулялись по улице Красной краевого центра. 7 августа им предстоит сыграть с «Краснодаром» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Фотографии с променада по центру столицы Кубани опубликованы на страничках португальцев в социальных сетях. Игроки прошли несколько кварталов от своего отеля у пересечения с улицей Мира.

После обеда главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау даст предматчевую пресс-конференцию, а в 18:30 футболисты гостей проведут тренировку на стадионе «Краснодар».

Bom dia, Krasnodar.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Краснодар» - «Порту» состоится 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Букмекеры оценивают шансы обеих команд равными. На стороне «Порту» многолетний еврокубковый опыт. На стороне «быков» - игровая практика в новом сезоне и поддержка трибун. Прогноз, ставки и коэффициенты букмекеров на матч Краснодар – Порту.

ИСТОЧНИК KP.RU