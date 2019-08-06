«Краснодар Водоканал» запустил мобильное приложение

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-06T12:41:29+03:00

В перечень услуг входит вызов специалистов для выполнения работ по устранению засоров и протечек на внутридомовых коммуникациях

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Дополнительные услуги «Краснодар Водоканала» можно заказать с помощью мобильного приложения, которое позволяет в несколько кликов оформить заявки на установку, замену или поверку приборов учёта, а также другие виды работ.

В перечень услуг входит вызов специалистов для выполнения работ по устранению засоров и протечек на внутридомовых коммуникациях, монтаж водопровода, вывоз стоков, анализ воды, ликвидация повреждений на сетях, промывка систем водоснабжения и водоотведения, врезка, техническое обследование и надзор за строительством сетей, проектные, строительно-монтажные и ремонтные работы, автотранспортные услуги.

«Мы стараемся развивать технологии, которые делают заказ услуг проще и быстрее, совершенствуя систему коммуникаций с нашими потребителями, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. - Мобильное приложение позволит значительно сэкономить время и за считанные минуты заказать необходимую услугу».

Приложение доступно для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. Скачать мобильное приложение можно бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal».

Чтобы заказать услугу, нужно пройти простую процедуру регистрации, после которой придёт смс-сообщение с кодом. После оформления заявки с пользователем свяжется специалист предприятия для согласования времени проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU