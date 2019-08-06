2019-08-06T13:03:35+03:00
Происшествия

На Кубани в колонию в сливочном масле хотели пронести крупную партию наркотиков

При досмотре продуктов нашли восемь свертков с запрещенным веществом
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФСИН России по Краснодарскому краюФото: УФСИН России по Краснодарскому краю
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Сотрудниками УФСИН по краю обнаружили в посылке, которая предназначались для осужденных, крупную партию наркотиков.

При досмотре продуктов в брикете со сливочным маслом нашли восемь свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчину, который передавал посылку, задержали.

- Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это «метадон» массой более 5 грамм, это является крупным размером. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

С начала 2019 года сотрудникам оперативных служб УФСИН России по краю удалось изъять более 300 грамм наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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