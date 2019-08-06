2019-08-06T13:15:57+03:00
Происшествия

В Кореновске птенец воробья застрял в вытяжной шахте

Он не пострадал, а после освобождения расправил крылья и улетел
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»
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3 августа пенсионерка из Кореновска за помощью обратилась к спасателям. Она услышала в вытяжной шахте газового оборудования дома какой-то писк и стуки. Пожилая женщина решила проверить, что случилось. Увидев показавшийся из-под трубы клюв, поняла, что туда попала птица. Об этом она сообщила во все службы города.

- Среагировали сотрудники Кореновского отряда «Кубань-СПАС». Они без инструментов сняли трубу и достали птицу. Это был птенец воробья. Он не пострадал. После освобождения птичка расправили крылья и улетела, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

- Я очень переживала. Но приехали три молодых парня, очень быстро сообразили, что делать, вручную приподняли трубу, взяли птичку и вынесли ее на улицу, где она пришла в себя и улетела – поделилась своими эмоциями пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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