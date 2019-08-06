На Кубани сотрудник УФСИН взял взятку от осужденной

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-06T13:33:15+03:00

За 25 тысяч рублей он хотел освободить женщину от обязательных работ

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала по Туапсинскому району УИИ УФСИН. Он подозревается в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

- 13 июня 2019 года сотрудник уголовно-исполнительной инспекции решил за деньги освободить женщину от обязательных работ. Ранее суд вынес ей приговор, по которому она должна была работать в МУП «Благоустройство и архитектура Новомихайловского городского поселения Туапсинского района», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В мессенджере «Вотцап» он сообщил осужденной, что поможет ей за 25 тысяч рублей. О данном требовании женщина сообщила в органы Следственного комитета. 19 июня мужчина встретился с осужденной. Он получил от нее деньги. Дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Туапсинскому району.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU