2019-08-06T13:53:23+03:00
Здоровье

В Анапе появится филиал детской поликлиники

Деньги на это будут выделены из краевого бюджета
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Анапе по поручению губернатора появится новый филиал детской поликлиники. Для этого помещение под новое медучреждение город-курорт передал в безвозмездное пользование ГБУЗ «Городская больница города Анапы». Поликлиника будет находиться рядом с ТЦ «Красная Площадь». Деньги выделят из краевой казны.

- Медучреждение будет обслуживать восемь педиатрических участков. Здесь будет пять кабинетов врачей-педиатров, процедурный и прививочный, также функциональной диагностики и приема больных детей, – прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения.

- Финансирование должны выделить в 2020 году. После завершения ремонта и оснащения учреждения медицинским оборудованием, а также получения лицензии на медицинскую деятельность филиал детской поликлиники будет готов принять маленьких пациентов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани врачи спасли малыша с множественными пороками системы пищеварения. Ему сделали четыре операции, теперь ребенок чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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