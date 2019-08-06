На матч «Краснодар» - «Порту» проданы все билеты

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-06T14:18:42+03:00

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Вечером 7 августа «Краснодар» впервые в истории сыграет в Лиге Чемпионов. Соперник по третьему квалификационному раунду – «Порту». Все билеты на этот матч проданы, сообщили в пресс-службе «Краснодара».

- Проданы все 35 074 билета. Ждем супермегаподдержку завтра! – обратился клуб к болельщикам.

Матч «Краснодар» - «Порту» начнется в 20:00 по московскому времени. Португальский клуб уже прибыл в Краснодар и вечером проведет предматчевую тренировку на стадионе «Краснодар», «быки» готовятся к дебюту в Лиге Чемпионов на своей учебно-тренировочной базе «Четук».

ИСТОЧНИК KP.RU