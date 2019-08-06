2019-08-06T15:09:23+03:00
Происшествия

В сочинском аквапарке ребенку из детского лагеря оторвало палец

Мальчик приехал на курорт из Саратова
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Ваня с братом приехали в Сочи в детский лагерьВаня с братом приехали в Сочи в детский лагерь
Изменить размер текста:

9-летний Ваня Е. (имя изменено) из Саратова приехал в Сочи вместе с братом в детский лагерь. 6 августа они уже должны были возвращаться домой. Но Ваня оказался на больничной койке.

У лагеря с аквапарком заключен договор, да и сама здравница находится в нескольких метрах от водных аттракционов. Поэтому ребятню часто водят кататься на горках и отдыхать на пляже аквапарка. Так было и 2 августа. Группу ребят, среди которых был и Ваня Е., повели на водные аттракционы, откуда ребенок уехал в карете скорой медицинской помощи в больницу.

- У мальчика травматический отрыв ногтевой фаланги третьего пальца правой стопы, он находится в горбольнице Сочи, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. – Со слов мальчика, травму он получил на пляже в Аквалоо, зацепившись ногой за деревяшку.

О ЧП работники лагеря тут же сообщили родителям Вани. Его мама примчалась из Саратова первым же рейсом. Сейчас она находится в больнице с сыном. Когда ребенка выпишут, врачи не говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи утонули молодой мужчина и ребенок
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях
В Новороссийске после аварии из машины вылетел младенец
На Кубани с начала года изъяли 1150 декалитров нелегального алкоголя
На Кубани воры, чтобы замести следы, подожгли дом
В Краснодаре откроют новую школу в Московском микрорайоне
Краснодар избавят от «визуального мусора»
В Сочи мошенники украли квартиру у пенсионерки
В гостинице Сочи горничную облили кипятком
Дольщики проблемных домов Краснодара и Сочи получат свои квартиры
На матч «Краснодар» - «Порту» проданы все билеты
В Анапе появится филиал детской поликлиники
На Кубани сотрудник УФСИН взял взятку от осужденной
В Кореновске птенец воробья застрял в вытяжной шахте
«ЮгСтройИнвест» и «Сбербанк» – за выгодные условия для клиентов!
На Кубани в колонию в сливочном масле хотели пронести крупную партию наркотиков
На пляже в Сочи 27-летняя женщина родила ребенка
«Краснодар Водоканал» запустил мобильное приложение
«Доброе утро, Краснодар!»: футболисты «Порту» прогулялись по улице Красной