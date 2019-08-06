В сочинском аквапарке ребенку из детского лагеря оторвало палец

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-06T15:09:23+03:00

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9-летний Ваня Е. (имя изменено) из Саратова приехал в Сочи вместе с братом в детский лагерь. 6 августа они уже должны были возвращаться домой. Но Ваня оказался на больничной койке.

У лагеря с аквапарком заключен договор, да и сама здравница находится в нескольких метрах от водных аттракционов. Поэтому ребятню часто водят кататься на горках и отдыхать на пляже аквапарка. Так было и 2 августа. Группу ребят, среди которых был и Ваня Е., повели на водные аттракционы, откуда ребенок уехал в карете скорой медицинской помощи в больницу.

- У мальчика травматический отрыв ногтевой фаланги третьего пальца правой стопы, он находится в горбольнице Сочи, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. – Со слов мальчика, травму он получил на пляже в Аквалоо, зацепившись ногой за деревяшку.

О ЧП работники лагеря тут же сообщили родителям Вани. Его мама примчалась из Саратова первым же рейсом. Сейчас она находится в больнице с сыном. Когда ребенка выпишут, врачи не говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU