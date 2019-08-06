Дольщики проблемных домов Краснодара и Сочи получат свои квартиры

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-06T15:23:04+03:00

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В Краснодарском крае продолжают решать проблему обманутых дольщиков. В ближайшее время квартиры получат граждане, вложившие свои деньги в ЖК «Каскад» в Краснодаре, а также ЖК «Босфор» в Сочи.

- Заключения о соответствии на эти два жилых комплекса уже выданы департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края, - сообщает «Юг Times».

Проверки обоих жилых комплексов уже прошли, комиссия не выявила нарушений в системах жизнеобеспечения и работе инженерных систем.

— На очереди - новые объекты, на которых полным ходом идет работа. Наша основная задача - полностью избавить Краснодарский край от долгостроев, — сказал вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

ЖК «Каскад» находится по улице Леваневского в Краснодаре и должен был быть сдан еще в 2015-м году. Что касается ЖК «Босфор» в поселке Дагомыс, он достроен вовремя - в 2017 году, но при возведении дома допущены значительные нарушения проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU