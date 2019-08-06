В гостинице Сочи горничную облили кипятком

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-06T15:42:31+03:00

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2 августа 2019 года в полицию позвонили из станции скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что к ним поступила 58-летняя женщина с ожогами 2 степени. Пострадавшая работает горничной в гостинице «Русский дом».

- Женщина поступила в больницу с ожогами 2 степени, - сообщает источник в правоохранительных органах. – У нее были ссадины на лице и шее. По словам пострадавшей, у нее начался конфликт с другой горничной. Во время потасовки та вылила не нее кипяток. Женщина госпитализирована горбольницу №3. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU