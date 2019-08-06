В Сочи мошенники украли квартиру у пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-06T16:02:36+03:00

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В Прокуратуру Сочи обратились соседи 74-летней местной жительницы, а также общественники. Они рассказали о факте хищения единственного жилья у пенсионерки.

- Установлено, что летом 2018 года квартира местной жительницы, расположенная по ул. Чебрикова, перешла в собственность третьих лиц. Затем, в течении трех месяцев, она еще два раза сменила собственников, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы, которые возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Сейчас квартира находится под арестом, чтобы предотвратить ее очередную перепродажу. Следователи проверяют информацию, которая поможет установить причастность мошенников к аналогичным преступлениям. Самих аферистов ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU