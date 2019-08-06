2019-08-06T16:22:48+03:00
Общество

Краснодар избавят от «визуального мусора»

В городе убрали незаконную рекламу более чем с 400 фасадов
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

Краснодарские предприниматели с начала 2019 года получили более 1,5 тысяч предписаний об устранении нарушений при размещении рекламных вывесок. В городе создали подробную инструкцию, которая содержит требования не только к размерам и месте размещения подобных конструкций, но также к используемому шрифту и цветовой палитре. Свыше 400 бизнесменов уже привели рекламные объекты в порядок.

- Главное, чтобы все вывески в краевой столице были оформлены в едином стиле, были легко читаемыми и не создавать «визуальный шум», который мешает людям получать необходимую информацию, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также регулярно проходят встречи с краснодарскими предпринимателями, которым объясняют действующие правила размещения рекламных вывесок на улицах города и фасадов домов. Рейды по выявлению нарушителей в данной сфере будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи утонули молодой мужчина и ребенок
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях
В Новороссийске после аварии из машины вылетел младенец
На Кубани с начала года изъяли 1150 декалитров нелегального алкоголя
На Кубани воры, чтобы замести следы, подожгли дом
В Краснодаре откроют новую школу в Московском микрорайоне
В Сочи мошенники украли квартиру у пенсионерки
В гостинице Сочи горничную облили кипятком
Дольщики проблемных домов Краснодара и Сочи получат свои квартиры
В сочинском аквапарке ребенку из детского лагеря оторвало палец
На матч «Краснодар» - «Порту» проданы все билеты
В Анапе появится филиал детской поликлиники
На Кубани сотрудник УФСИН взял взятку от осужденной
В Кореновске птенец воробья застрял в вытяжной шахте
«ЮгСтройИнвест» и «Сбербанк» – за выгодные условия для клиентов!
На Кубани в колонию в сливочном масле хотели пронести крупную партию наркотиков
На пляже в Сочи 27-летняя женщина родила ребенка
«Краснодар Водоканал» запустил мобильное приложение
«Доброе утро, Краснодар!»: футболисты «Порту» прогулялись по улице Красной