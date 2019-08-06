Краснодар избавят от «визуального мусора»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-06T16:22:48+03:00

В городе убрали незаконную рекламу более чем с 400 фасадов

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Краснодарские предприниматели с начала 2019 года получили более 1,5 тысяч предписаний об устранении нарушений при размещении рекламных вывесок. В городе создали подробную инструкцию, которая содержит требования не только к размерам и месте размещения подобных конструкций, но также к используемому шрифту и цветовой палитре. Свыше 400 бизнесменов уже привели рекламные объекты в порядок.

- Главное, чтобы все вывески в краевой столице были оформлены в едином стиле, были легко читаемыми и не создавать «визуальный шум», который мешает людям получать необходимую информацию, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также регулярно проходят встречи с краснодарскими предпринимателями, которым объясняют действующие правила размещения рекламных вывесок на улицах города и фасадов домов. Рейды по выявлению нарушителей в данной сфере будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU