2019-08-06T16:41:54+03:00
Общество

В Краснодаре откроют новую школу в Московском микрорайоне

Она рассчитана на 1550 мест
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Московском микрорайоне Краснодара готовят к открытию новую школу. Учебное заведение по ул. Байбакова, 17 распахнет свои двери 1 сентября 2019 года. Город выкупил здание у застройщика за 837 млн рублей, еще 265,5 миллионов потратили на закупку необходимого оборудования.

- В новом здании будет учиться 17 первых классов. Открытие нового учебного заведения поможет решить проблему нехватки мест для учащихся Московского микрорайона и Восточно-Кругликовского жилого массива, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в 2019 году откроется детский сад по ул. Красных Партизан, 1/4. Он рассчитан на прием 280 малышей. Работы на объекте практически завершены. На его возведение потратили порядка 233,5 млн рублей. Помимо этого, сейчас в Краснодаре по ул. Красных Партизан, 1/4 строят еще одну школу на 1100 мест. Ожидается, что она примет учащихся 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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