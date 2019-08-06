2019-08-06T17:12:09+03:00
Происшествия

На Кубани воры, чтобы замести следы, подожгли дом

Теперь злоумышленникам придется отвечать по нескольким статьям уголовного кодекса
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В полицию Калининского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что проходила лечение в стационаре, когда в ее доме произошел пожар. После возращения домой, женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений и бытовой техники.

- Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы взлома. Они изъяли отпечатки пальцев и смогли установить личности правонарушителей. Ими оказались трое ранее судимых жителя Тимашевского района в возрасте от 29 до 50 лет. В ходе допроса выяснилось, что, после совершения кражи, подозреваемые подожгли домовладение, чтобы скрыть следы преступления. Сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям: «Кража» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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