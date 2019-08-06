2019-08-06T17:42:24+03:00
Экономика

На Кубани с начала года изъяли 1150 декалитров нелегального алкоголя

Рейды по выявлению точек его продажи в регионе продолжаются
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани с начала 2019 года специалисты краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя в ходе проводимых проверок изъяли более 11,5 тысяч литров нелегального алкоголя. Эти показатели почти на 40% выше, чем в 2018-м.

- Таких результатов удалось добиться благодаря более активным действиям по выявлению точек продажи контрафактного алкоголя. За полгода специалисты посетили порядка 350 торговых объектов и точек общепита, что практически в 2 раза больше, чем годом ране, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Больше всего точек по торговле нелегальным алкоголем выявили на территории Сочи. На втором месте данного антирейтинга Анапа.

Стоит добавить, что закрытие таких объектов позитивно влияет на реализацию легального алкоголя. С начала 2019 года рост оборота составил 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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