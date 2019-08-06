2019-08-06T17:55:19+03:00
Происшествия

В Новороссийске после аварии из машины вылетел младенец

Ребенка госпитализировали
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: instagram.com/nvrsk_roadФото: instagram.com/nvrsk_road
Изменить размер текста:

В Новороссийске сегодня 6 августа 2019 года произошло ДТП в 13-м микрорайоне на улице Видова. В результате столкновения из автомобиля выпал младенец.

- Женщина, управляя автомобилем Hyundai при повороте не уступила дорогу Toyota. В результате машины столкнулись. Из салона корейской иномарки выпал шестимесячный ребенок, который находился в детском кресле, его увезли в больницу, - рассказали «Регион online» очевидцы ДТП.

В Новороссийске после ДТП из автомобиля выпал младенец.Максим ОСОКИН

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Туапсинском районе на трассе Майкоп-Туапсе» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗ-21083, со стажем вождения 1 год, выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с «УАЗ ПАТРИОТ». В результате аварии водитель «Жигулей» скончался на месте ДТП. Пассажира «УАЗ ПАТРИОТ» доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи утонули молодой мужчина и ребенок
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях
На Кубани с начала года изъяли 1150 декалитров нелегального алкоголя
На Кубани воры, чтобы замести следы, подожгли дом
В Краснодаре откроют новую школу в Московском микрорайоне
Краснодар избавят от «визуального мусора»
В Сочи мошенники украли квартиру у пенсионерки
В гостинице Сочи горничную облили кипятком
Дольщики проблемных домов Краснодара и Сочи получат свои квартиры
В сочинском аквапарке ребенку из детского лагеря оторвало палец
На матч «Краснодар» - «Порту» проданы все билеты
В Анапе появится филиал детской поликлиники
На Кубани сотрудник УФСИН взял взятку от осужденной
В Кореновске птенец воробья застрял в вытяжной шахте
«ЮгСтройИнвест» и «Сбербанк» – за выгодные условия для клиентов!
На Кубани в колонию в сливочном масле хотели пронести крупную партию наркотиков
На пляже в Сочи 27-летняя женщина родила ребенка
«Краснодар Водоканал» запустил мобильное приложение
«Доброе утро, Краснодар!»: футболисты «Порту» прогулялись по улице Красной