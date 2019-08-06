В Новороссийске после аварии из машины вылетел младенец

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-06T17:55:19+03:00

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В Новороссийске сегодня 6 августа 2019 года произошло ДТП в 13-м микрорайоне на улице Видова. В результате столкновения из автомобиля выпал младенец.

- Женщина, управляя автомобилем Hyundai при повороте не уступила дорогу Toyota. В результате машины столкнулись. Из салона корейской иномарки выпал шестимесячный ребенок, который находился в детском кресле, его увезли в больницу, - рассказали «Регион online» очевидцы ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724438" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске после ДТП из автомобиля выпал младенец.Максим ОСОКИН

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Туапсинском районе на трассе Майкоп-Туапсе» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 40-летний водитель ВАЗ-21083, со стажем вождения 1 год, выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с «УАЗ ПАТРИОТ». В результате аварии водитель «Жигулей» скончался на месте ДТП. Пассажира «УАЗ ПАТРИОТ» доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU