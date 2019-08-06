2019-08-06T18:06:25+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях

Заключение договора на таких условиях возможно до 31 декабря 2019 года
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ Лизинг запускает новое предложение для корпоративных клиентов по приобретению Volkswagen Tiguan. Скидка на автомобиль составит 9%. Заключение договора на таких условиях возможно до 31 декабря 2019 года.

В рамках программы лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, оформляя автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «По итогам первого полугодия объемы оформленных в лизинг автомобилей марки Volkswagen в компании выросли на 14% к аналогичному показателю прошлого года. При этом Tiguan – одна из самых востребованных моделей. Высокие ходовые качества, надежность и экономичность делают автомобиль оптимальным с точки зрения ежедневной эксплуатации. Мы рады, что нам удалось добиться специальных скидок для наших клиентов. Предоставление им наиболее выгодных и комфортных условий приобретения техники и транспорта – стратегический приоритет компании».

Предлагаемая скидка не суммируется с другими розничными дисконтами или дотируемыми кредитными предложениями, а также не учитывается для специальных версий, анонсируемых маркой Volkswagen.

ИСТОЧНИК KP.RU

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