В Сочи утонули молодой мужчина и ребенок

6 Авг. 18:37 2019-08-06T18:37:29+03:00

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Сегодня 6 августа 2019 года, купаясь на необорудованном пляже в районе п. Якорная Щель Лазаревского района Сочи, утонули два человека. Спасателям об этом по телефону сообщила женщина, которая стала очевидцем трагедии. По ее словам, она пыталась доплыть до тонущих, однако, те быстро скрылись под водой.

- В район места происшествия на двух катерах направились сотрудники Лооского и Лазаревского подразделений ЮРПСО МЧС России. Потерпевших искали водолазы. В итоге тела мужчины 25-лет и ребенка были обнаружены на глубине около 2 метров в 20 метрах от того места, где их последний раз видели над водой. Спасатели доставили их на берег, где передали полицейским, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники МЧС в очередной раз обращаются к жителям и гостям Краснодарского края с просьбой соблюдать осторожность на воде. Не купаться во время штормового предупреждения и на необорудованных пляжах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU