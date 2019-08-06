На Кубани снижается стоимость пляжных туров

6 Авг. 19:18 2019-08-06T19:18:28+03:00

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Наблюдается снижение стоимости пляжных туров на курортах Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами Ассоциации туроператоров России.

- При проведении исследования за основу были взяты цены на пакетные туры на 10 ночей с вылетом из Москвы в период 30 августа – 1 сентября 2019 года. Дешевле всего отправится на такой отдых в Анапу. Самый недорогой тур обойдется почти в 30 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В ТОП-6, помимо Анапы также вошли: Крым, Болгария, Сочи, Турция и Греция. Провести 10 дней на этих курортах будет стоить менее 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в сезоне 2019 года для жителей и гостей Краснодарского края были доступны 108 км оборудованных, комфортных пляжей Азово-Черноморского побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU