На Кубани продолжат создавать образовательные центры для детей

6 Авг. 19:54 2019-08-06T19:54:58+03:00

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В Сочи под председательством президента Владимира Путина прошло заседание попечительского совета фонда «Талант и Успех». Ранее глава государства посетил детский образовательный центр «Сириус».

- На данный момент на территории Краснодарского края идет строительство двух школ для одаренных детей – в Сочи и краевой столице. Последняя откроется уже в 2021 году. Учеников будут отбирать по конкурсу во всех муниципалитетах региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За время работы сочинского центра «Сириус» здесь прошли обучение и повысили квалификацию почти 4,5 тысячи педагогов практически из всех регионов России. Именно они будут работать в учебных заведениях для талантливых и одаренных детей, которые планируют открывать по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU