В Краснодаре откроется выставка «Какое море – какой простор!»
Открытие выставки «Какое море – какой простор!» состоится 14 августа в 16:00 в краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.
- Экспозиция Валерия Георгиевича Шабашова пройдет в преддверии его 80-летнего юбилея и включает в себя более 60 произведений. Основные направления живописи, в которых работает художник – реализм, романтизм и символизм, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
- Проект получил свое название по одной из самых значимых серий работ художника, с которой можно будет познакомиться на выставке. Любовь к морю заставила Валерия Георгиевича переехать на Черноморское побережье, - сообщили организаторы.
Выставка «Какое море – какой простор!» будет работать с 14 по 25 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU