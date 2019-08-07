В Краснодаре откроется выставка «Какое море – какой простор!»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-07T07:14:41+03:00

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Открытие выставки «Какое море – какой простор!» состоится 14 августа в 16:00 в краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

- Экспозиция Валерия Георгиевича Шабашова пройдет в преддверии его 80-летнего юбилея и включает в себя более 60 произведений. Основные направления живописи, в которых работает художник – реализм, романтизм и символизм, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

- Проект получил свое название по одной из самых значимых серий работ художника, с которой можно будет познакомиться на выставке. Любовь к морю заставила Валерия Георгиевича переехать на Черноморское побережье, - сообщили организаторы.

Выставка «Какое море – какой простор!» будет работать с 14 по 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU