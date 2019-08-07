В Темрюкском районе пройдет фестиваль «Тамань хлебосольная»

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-07T07:37:23+03:00

Он объединит несколько популярных туристических событий

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В Темрюкском районе в эногастрономическом празднике примут участие ведущие производители Краснодарского края и регионов России.

- 10 августа фестиваль «Тамань хлебосольная» объединит несколько крупных мероприятий. Это 19-ый фестиваль «Таманская лоза», выставка-дегустация бахчеводов Таманского полуострова «Арбузный рай», выставка-продажа изделий кубанских ремесленников «Тамань мастеровая», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фестиваль продлится в течение всего дня. Гости смогут продегустировать таманские вина, арбузы и дыни. Будут работать концертные площадки, ярмарка сельхозпродукции, различные спортивно-развлекательные мероприятия, игры, конкурсы и лотереи.

Подготовили и вечернюю программу с награждением участников фестиваля, чествованием лучших винодельческих предприятий района.

ИСТОЧНИК KP.RU