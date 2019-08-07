Кубанские медики отговорили от аборта 260 женщин

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-07T08:10:23+03:00

С начала года в крае провели 4 акции «Подари мне жизнь»

Изменить размер текста: A A

Кубанские врачи отговорили 260 женщин от абортов. Именно столько детей, а может быть и больше, с учетом двоен троен, родятся в регионе благодаря доабортным консультациям.

- Только с начала года в регионе провели уже 4 традиционные акции по отказу от прерывания беременности «Подари мне жизнь». Во время таких мероприятий с женщинами беседуют врачи-акушеры-гинекологи, психологи и представителями духовенства. Именно за эти четыре акции 260 женщин передумали делать аборт и встали на учет по беременности, это 53 процента обратившихся, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

Только за последние пять лет кубанские медики сохранили более 9 тысяч жизней. Работа в этом направлении ведется во всех женских консультациях края уже много лет.

Подробную консультацию и психологическую поддержку можно получить по телефону горячей линии краевого Центра охраны здоровья семьи и репродукции министерства здравоохранения Краснодарского края 8 (988) 55-74-366.

ИСТОЧНИК KP.RU