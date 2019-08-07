Температура воды в Черном море 7 августа 2019 года: В Геленджике холоднее, чем в Новороссийске

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-07T08:36:23+03:00

После дождей, которые прошли на выходных, водичка стала немного прохладней Фото: Александра ПОДУШКО

После дождей, которые прошли на выходных, водичка стала немного прохладней

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«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 7 августа.

В Геленджике купаться прохладнее всего - +24,4 градуса тепла, в Анапе и Сочи на 0,1 градус теплее. 7 августа водичка в Новороссийске и Туапсе прогрелась до 24,8 градусов.

В Азовском море начинает понемногу повышаться, в Ейске и Приморско-Ахтарске - + 23,7 градуса тепла, в Темрюке - +24.

- На Черноморском побережье в среду без дождей. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 25…30 градусов тепла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU