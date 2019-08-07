2019-08-07T08:36:23+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 7 августа 2019 года: В Геленджике холоднее, чем в Новороссийске

После дождей, которые прошли на выходных, водичка стала немного прохладней
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
После дождей, которые прошли на выходных, водичка стала немного прохладнейПосле дождей, которые прошли на выходных, водичка стала немного прохладнейФото: Александра ПОДУШКО
Изменить размер текста:

«КП»- Кубань» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 7 августа.

В Геленджике купаться прохладнее всего - +24,4 градуса тепла, в Анапе и Сочи на 0,1 градус теплее. 7 августа водичка в Новороссийске и Туапсе прогрелась до 24,8 градусов.

В Азовском море начинает понемногу повышаться, в Ейске и Приморско-Ахтарске - + 23,7 градуса тепла, в Темрюке - +24.

- На Черноморском побережье в среду без дождей. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 25…30 градусов тепла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели вытащили сочинца, которого зажало в машине
В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе
В станице «Атамань» состоится фестиваль кубанской индюшки
В Анапе горит крыша трехэтажного здания
В Краснодаре построят 33 новых тротуара
«Краснодар Водоканал» модернизировал станцию на Алма-Атинской
В Динском районе оштрафовали директора организации
Более 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного краснодарского пенсионера
В Тихорецке возле магазина произошла массовая драка
В Лабинске мужчина ограбил собутыльника
На Кубани в акватории Таганрогского залива пограничники нашли 1250 метров незаконных сетей
На Кубани подвели итоги регистрации кандидатов на выборы
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
«Краснодар Водоканал» выполнит замену сетей на ул. 2-я Пятилетка
На Кубани за последние два года создано более 60 новых сельхозкооперативов
В Горячем Ключе в день города приготовят 80 литров окрошки
В Краснодаре под окнами жилого дома появилась незаконная пристройка
В Армавире на мужчину, который кинул гранату в дом бывшей жены, завели уголовное дело
Жители поселка Краснодарского остались без газа
В Краснодаре по Российской прочищают ливневый коллектор
На Кубани после вмешательства прокуратуры инвалид получил кресло-коляску с электроприводом
В Сочи строитель обокрал работодательницу
В Сочи выявили более 200 незаконных мини-гостиниц
Кубанские медики отговорили от аборта 260 женщин
В Темрюкском районе пройдет фестиваль «Тамань хлебосольная»
В Краснодаре откроется выставка «Какое море – какой простор!»
На Кубани продолжат создавать образовательные центры для детей
На Кубани снижается стоимость пляжных туров