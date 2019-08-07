В Сочи выявили более 200 незаконных мини-гостиниц
В Сочи проходят рейды по объектам ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Сотрудники администрации и налоговой инспекции проверяют частные гостиницы, многие из которых не стоят на учете. То есть собственники сдают комнаты в аренду, но свои доходы скрывают.
- У всех служб есть свои рычаги воздействия на недобросовестных предпринимателей – «Водоканал» отключает воду, энергетики ограничивают подачу электричества. Если будет зафиксировано, что объект продолжает работать незаконно, будем принимать самые жесткие меры, - подчеркнул начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.
- Уже выявили 206 собственников, которые развернули коммерческую деятельность на участках под ИЖС, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, на Кубани снижается стоимость пляжных туров. Это связано с окончанием курортного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU