2019-08-07T09:22:04+03:00
Происшествия

В Сочи строитель обокрал работодательницу

Он вынес из ее дома украшения на 130 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи строитель обокрал работодательницуВ Сочи строитель обокрал работодательницуФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Лазаревского района Сочи обратилась местная жительница. Он рассказала, что из ее дома пропали ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей

Правоохранители осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Они установили круг лиц, вхожих в дом заявительницы.

- Вскоре задержали 44-летнего приезжего из города Туапсе. Он делал в жилище потерпевшей ремонт. Украшения он не успел продать, их вернули женщине, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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