На Кубани после вмешательства прокуратуры инвалид получил кресло-коляску с электроприводом
Прокуратура в июне а провела выездной прием граждан в отдаленных населенных пунктах Лабинского района.
- На этой встрече житель станицы Чамлыкской рассказал о бездействии территориального филиала Фонда социального страхования. Это организация не могла обеспечить его креслом-коляской с электроприводом, которая необходима для его передвижения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
О том, что инвалид 1 группы нуждается в этом средстве реабилитации, уполномоченный орган знал на протяжении более чем 6 месяцев. Но каких-либо мер не предпринимал.
Прокурор в интересах инвалида обратился в суд с требованием незамедлительно обеспечить гражданина креслом-коляской с электроприводом. Решение суда уже исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU