СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-07T09:37:21+03:00

На Кубани после вмешательства прокуратуры инвалид получил кресло-коляску с электроприводом Фото: Архив "КП"

Его потребность не могли обеспечить более 6 месяцев

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Прокуратура в июне а провела выездной прием граждан в отдаленных населенных пунктах Лабинского района.

- На этой встрече житель станицы Чамлыкской рассказал о бездействии территориального филиала Фонда социального страхования. Это организация не могла обеспечить его креслом-коляской с электроприводом, которая необходима для его передвижения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

О том, что инвалид 1 группы нуждается в этом средстве реабилитации, уполномоченный орган знал на протяжении более чем 6 месяцев. Но каких-либо мер не предпринимал.

Прокурор в интересах инвалида обратился в суд с требованием незамедлительно обеспечить гражданина креслом-коляской с электроприводом. Решение суда уже исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU