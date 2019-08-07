В Краснодаре по Российской прочищают ливневый коллектор

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-07T09:46:38+03:00

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В Краснодаре приступили к прочистке ливневого коллектора по Российской. Это делают для того, чтобы этот участок беспрепятственного пропускал дождевые воды.

- Всего по Российской нужно прочистить 5 километров коллектора. Работы разбиты на 2 этапа. Первый - участок от Ягодина до переулка Гаражного. Второй - от переулка Гаражного до Солнечной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

После приведения в ливневой канализации займутся дорожным покрытием улицы. Это планируется сделать уже в 2020 году.

Напомним, по поручению Евгения Первышова в Краснодаре в июне была создана специализированная служба по содержанию сетей ливневой канализации. Ее специалисты очистили 1454 метров сетей диаметром от 200 до 600 миллиметров, а также 377 ливневых колодца.

ИСТОЧНИК KP.RU