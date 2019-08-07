2019-08-07T14:06:00+03:00
Происшествия

Жители поселка Краснодарского остались без газа

В администрации сообщили, что голубое топливо отключили в связи с плановыми работами [видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Жители поселка Краснодарского остались без газаЖители поселка Краснодарского остались без газаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В социальных сетях жители поселка Краснодарского краевой столицы рассказали, что у них около 500 домов 6 августа рано утром отключили от газа. В мэрии города сообщили, что это сделано в связи с плановыми работами.

Местные жители говорят, что во время этих работ неизвестные люди ходили по домам, требовали заключить с ними договор техобслуживания за 300-500 рублей, а также сервисного обслуживания за 5 тысяч рублей.

Несогласные с этим горожане, решили перекрыть дорогу машине газовой службе. Очевидцы сняли это на камеры телефонов и выложили в социальную сеть.

- «Краснодаргоргаз» проводил в поселке профилактические работы, но по техническим причинам их не закончили в течение дня, пока было светло. Чиновники пообещали, что поставки голубого топлива начнут возобновлять уже утром, - сообщает «Регион Online» со ссылкой на администрацию города.

"Газовый бунт" в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели вытащили сочинца, которого зажало в машине
В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе
В станице «Атамань» состоится фестиваль кубанской индюшки
В Анапе горит крыша трехэтажного здания
В Краснодаре построят 33 новых тротуара
«Краснодар Водоканал» модернизировал станцию на Алма-Атинской
В Динском районе оштрафовали директора организации
Более 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного краснодарского пенсионера
В Тихорецке возле магазина произошла массовая драка
В Лабинске мужчина ограбил собутыльника
На Кубани в акватории Таганрогского залива пограничники нашли 1250 метров незаконных сетей
На Кубани подвели итоги регистрации кандидатов на выборы
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
«Краснодар Водоканал» выполнит замену сетей на ул. 2-я Пятилетка
На Кубани за последние два года создано более 60 новых сельхозкооперативов
В Горячем Ключе в день города приготовят 80 литров окрошки
В Краснодаре под окнами жилого дома появилась незаконная пристройка
В Армавире на мужчину, который кинул гранату в дом бывшей жены, завели уголовное дело
В Краснодаре по Российской прочищают ливневый коллектор
На Кубани после вмешательства прокуратуры инвалид получил кресло-коляску с электроприводом
В Сочи строитель обокрал работодательницу
В Сочи выявили более 200 незаконных мини-гостиниц
Температура воды в Черном море 7 августа 2019 года: В Геленджике холоднее, чем в Новороссийске
Кубанские медики отговорили от аборта 260 женщин
В Темрюкском районе пройдет фестиваль «Тамань хлебосольная»
В Краснодаре откроется выставка «Какое море – какой простор!»
На Кубани продолжат создавать образовательные центры для детей
На Кубани снижается стоимость пляжных туров