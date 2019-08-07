Жители поселка Краснодарского остались без газа
В социальных сетях жители поселка Краснодарского краевой столицы рассказали, что у них около 500 домов 6 августа рано утром отключили от газа. В мэрии города сообщили, что это сделано в связи с плановыми работами.
Местные жители говорят, что во время этих работ неизвестные люди ходили по домам, требовали заключить с ними договор техобслуживания за 300-500 рублей, а также сервисного обслуживания за 5 тысяч рублей.
Несогласные с этим горожане, решили перекрыть дорогу машине газовой службе. Очевидцы сняли это на камеры телефонов и выложили в социальную сеть.
- «Краснодаргоргаз» проводил в поселке профилактические работы, но по техническим причинам их не закончили в течение дня, пока было светло. Чиновники пообещали, что поставки голубого топлива начнут возобновлять уже утром, - сообщает «Регион Online» со ссылкой на администрацию города.
"Газовый бунт" в Краснодаре.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU