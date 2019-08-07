Жители поселка Краснодарского остались без газа

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-07T14:06:00+03:00

В администрации сообщили, что голубое топливо отключили в связи с плановыми работами [видео]

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях жители поселка Краснодарского краевой столицы рассказали, что у них около 500 домов 6 августа рано утром отключили от газа. В мэрии города сообщили, что это сделано в связи с плановыми работами.

Местные жители говорят, что во время этих работ неизвестные люди ходили по домам, требовали заключить с ними договор техобслуживания за 300-500 рублей, а также сервисного обслуживания за 5 тысяч рублей.

Несогласные с этим горожане, решили перекрыть дорогу машине газовой службе. Очевидцы сняли это на камеры телефонов и выложили в социальную сеть.

- «Краснодаргоргаз» проводил в поселке профилактические работы, но по техническим причинам их не закончили в течение дня, пока было светло. Чиновники пообещали, что поставки голубого топлива начнут возобновлять уже утром, - сообщает «Регион Online» со ссылкой на администрацию города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724540" frameborder="0"></iframe> "Газовый бунт" в Краснодаре.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU