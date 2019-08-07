СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-07T10:19:58+03:00

В Армавире на мужчину, который кинул гранату в дом бывшей жены, завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

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В Армавире на 39-летнего местного жителя завели уголовное дело. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч.3 ст.30, пп.«а,е» ч.2 ст.105, ч.1 ст.222.1 УК РФ).

Напомним, утром 3 августа мужчина бросил гранату в окно частного дома. Инцидент произошел около 5:00 часов на улице Новороссийской, 170 в садовом товариществе «Ротор». Боеприпас разорвался в кухне. В этот момент внутри находились 36-летний мужчина, 39-летняя хозяйка дома, а также двое детей – 5-ти и 11 лет

В кратчайшие сроки установили личность злоумышленника, им оказался бывший супруг хозяйки дома. Мужчину задержали.

- По версии следствия, он бросил в окно одной из комнат дома неустановленное устройство. В результате произошедшего хлопка никто не пострадал. После мужчина с места происшествия скрылся. Позже он признался, что данный поступок он совершил из-за плохих отношений с бывшей супругой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU