В Краснодаре под окнами жилого дома появилась незаконная пристройка
В Краснодаре на Сормовской, 208 собственники здания решил к офиснику пристроить еще один этаж. Эта конструкция перекрыла солнечный свет одной из квартир.
- У нас есть снования полагать, что грубо нарушены правила землепользования и застройки и Градостроительный кодекс. Свою позицию мы изложили в исковом заявлении, которое уже подано в Краевой арбитражный суд, - прокомментировал Дмитрий Водолацкий.
- После жалоб местной жительницы администрация мэрия будет добиваться остановки работ, сноса объекта. Собственник должен сам убрать самовольные постройки: подвальный этаж, переходную галерею и металлическую пристройку, - написал Вербицкий в своем аккаунте в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU