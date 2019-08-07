В Краснодаре под окнами жилого дома появилась незаконная пристройка

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-07T10:40:03+03:00

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В Краснодаре на Сормовской, 208 собственники здания решил к офиснику пристроить еще один этаж. Эта конструкция перекрыла солнечный свет одной из квартир.

- У нас есть снования полагать, что грубо нарушены правила землепользования и застройки и Градостроительный кодекс. Свою позицию мы изложили в исковом заявлении, которое уже подано в Краевой арбитражный суд, - прокомментировал Дмитрий Водолацкий.

- После жалоб местной жительницы администрация мэрия будет добиваться остановки работ, сноса объекта. Собственник должен сам убрать самовольные постройки: подвальный этаж, переходную галерею и металлическую пристройку, - написал Вербицкий в своем аккаунте в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU