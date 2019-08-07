2019-08-07T11:43:09+03:00
Звезды

В Горячем Ключе в день города приготовят 80 литров окрошки

Курорту Кубани исполняется 155 лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Горячем Ключе день города отметят 10-11 августа. Старейшему бальнеологическому курорту Кубани исполняется 155 лет.

Самым необычным на празднике станет приготовление окрошки на Центральной городской площади 10 августа. С 09:00 повара кафе и ресторанов города начнут создавать летний суп, по своим рецептам.

- Один из основных ингредиентов - минеральная вода от местных производителей. Окрошки приготовят не менее 80 литров и тут же ее предложат всем желающим, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В эти дни на празднике будет работать выставка-ярмарка фермерской продукции. А 11 августа на Минеральной поляне пройдет «Курортный пленэр» с участием художников Горячего Ключа и Кубани.

Напомним, в Темрюкском районе пройдет фестиваль «Тамань хлебосольная». Он объединит несколько популярных туристических событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели вытащили сочинца, которого зажало в машине
В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе
В станице «Атамань» состоится фестиваль кубанской индюшки
В Анапе горит крыша трехэтажного здания
В Краснодаре построят 33 новых тротуара
«Краснодар Водоканал» модернизировал станцию на Алма-Атинской
В Динском районе оштрафовали директора организации
Более 10 миллионов рублей вынесли из дома безработного краснодарского пенсионера
В Тихорецке возле магазина произошла массовая драка
В Лабинске мужчина ограбил собутыльника
На Кубани в акватории Таганрогского залива пограничники нашли 1250 метров незаконных сетей
На Кубани подвели итоги регистрации кандидатов на выборы
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
«Краснодар Водоканал» выполнит замену сетей на ул. 2-я Пятилетка
На Кубани за последние два года создано более 60 новых сельхозкооперативов
В Краснодаре под окнами жилого дома появилась незаконная пристройка
В Армавире на мужчину, который кинул гранату в дом бывшей жены, завели уголовное дело
Жители поселка Краснодарского остались без газа
В Краснодаре по Российской прочищают ливневый коллектор
На Кубани после вмешательства прокуратуры инвалид получил кресло-коляску с электроприводом
В Сочи строитель обокрал работодательницу
В Сочи выявили более 200 незаконных мини-гостиниц
Температура воды в Черном море 7 августа 2019 года: В Геленджике холоднее, чем в Новороссийске
Кубанские медики отговорили от аборта 260 женщин
В Темрюкском районе пройдет фестиваль «Тамань хлебосольная»
В Краснодаре откроется выставка «Какое море – какой простор!»
На Кубани продолжат создавать образовательные центры для детей
На Кубани снижается стоимость пляжных туров