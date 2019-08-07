В Горячем Ключе в день города приготовят 80 литров окрошки

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-07T11:43:09+03:00

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В Горячем Ключе день города отметят 10-11 августа. Старейшему бальнеологическому курорту Кубани исполняется 155 лет.

Самым необычным на празднике станет приготовление окрошки на Центральной городской площади 10 августа. С 09:00 повара кафе и ресторанов города начнут создавать летний суп, по своим рецептам.

- Один из основных ингредиентов - минеральная вода от местных производителей. Окрошки приготовят не менее 80 литров и тут же ее предложат всем желающим, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В эти дни на празднике будет работать выставка-ярмарка фермерской продукции. А 11 августа на Минеральной поляне пройдет «Курортный пленэр» с участием художников Горячего Ключа и Кубани.

Напомним, в Темрюкском районе пройдет фестиваль «Тамань хлебосольная». Он объединит несколько популярных туристических событий.

ИСТОЧНИК KP.RU