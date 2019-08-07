На Кубани за последние два года создано более 60 новых сельхозкооперативов
На Кубани за последние два года создано более 60 новых сельхозкооперативов. Об этом губернатор Кубани рассказал журналистам.
- Субсидирование – одна из основных тенденций развития краевого АПК. Ежегодно из краевого и федерального бюджетов сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства получают более 1,5 миллиарда рублей. В 2019 году только в рамках предоставления грантов было выделено более 900 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
– Результаты этой работы приносят свои плоды – растут объемы производства. За полгода малые формы хозяйствования произвели продукцию на сумму почти 37 млрд рублей, – заметил Вениамин Кондратьев.
Также в крае заработала новая программа «Агростартап». Начинающие фермер-участники программы могут претендовать на получение гранта.
ИСТОЧНИК KP.RU