СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-07T11:16:18+03:00

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На Кубани за последние два года создано более 60 новых сельхозкооперативов. Об этом губернатор Кубани рассказал журналистам.

- Субсидирование – одна из основных тенденций развития краевого АПК. Ежегодно из краевого и федерального бюджетов сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства получают более 1,5 миллиарда рублей. В 2019 году только в рамках предоставления грантов было выделено более 900 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Результаты этой работы приносят свои плоды – растут объемы производства. За полгода малые формы хозяйствования произвели продукцию на сумму почти 37 млрд рублей, – заметил Вениамин Кондратьев.

Также в крае заработала новая программа «Агростартап». Начинающие фермер-участники программы могут претендовать на получение гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU