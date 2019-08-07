2019-08-07T11:25:10+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» выполнит замену сетей на ул. 2-я Пятилетка

Юлия МАНАСИХИНА
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В рамках реализации производственной программы специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 9 августа приступят к выполнению работ по замене канализационных сетей на улице 2-я Пятилетка. Старые трубы диаметром 300 мм будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Работы, направленные на улучшение качества услуг абонентов, будут проводиться открытым способом без отключения жителей от услуг водоотведения.

На время проведения работ движение транспорта будет частично ограничено по одной полосе от ул. Ставропольской до ул. Селезнева в районе дома № 4 по ул. 2-я Пятилетка.

Мероприятия планируется завершить на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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